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Biyografi Miguel Trauco kimdir? Miguel Trauco nereli kaç yaşında? Miguel Trauco hangi takımda oynadı?
Biyografi

Miguel Trauco kimdir? Miguel Trauco nereli kaç yaşında? Miguel Trauco hangi takımda oynadı?

Miguel Trauco ismi son günlerde Beşiktaş ile anılıyor. Geçen sezon59 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş yeni sezona daha güçlü girmek için transfer çalışmalarına başladı. Spor kulislerinde dolaşan habere göre Beşiktaş, Miguel Trauco ile ilgileniyor. Peki Beşiktaş’ın radarına giren Miguel Trauco kimdir? Miguel Trauco nereli kaç yaşında? Miguel Trauco hangi takımlarda oynadı? İşte Miguel Trauco hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 15:58:00 - 2022-06-20 15:58:39
Miguel Trauco kimdir? Miguel Trauco nereli kaç yaşında? Miguel Trauco hangi takımda oynadı?

Miguel Trauco hayatı, özgeçmişi. 25 Ağustos 1992 tarihinde Peru'da dünyaya gelen Miguel Trauco, Saint-Étienne'de oynamaktadır.

Miguel Trauco Kimdir?

AS Saint-Etienne takımında Defans mevkinde forma giyen Miguel Trauco, 25 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 74 kilo olan Miguel Trauco, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Miguel Trauco, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Miguel Trauco, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Miguel Trauco kariyeri

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