Miguel Crespo kimdir nerelidir? Miguel Crespo kaç yaşında? Miguel Crespo hangi takımlarda oynadı?

Miguel Crespo kimdir? Yeni sezona güçlü kadro ile başlayan Fenerbahçe transferlere doymuyor. Tansfer döneminin 8 Eylül’de bitecek olması nedenile FB, bir ismi daha renklerine kattı. Sarı lacivert kulübü, Miguel Crespo'yu renklerine bağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada " Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir." denildi.

Miguel Crespo kimdir?

Mergim Berisha 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa Lyon’da doğdu. Fransa doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi.

Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.