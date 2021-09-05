Miguel Crespo kimdir nerelidir? Miguel Crespo kaç yaşında? Miguel Crespo hangi takımlarda oynadı?
Miguel Crespo kimdir? Fenerbahçe, Mergim Berisha, Diego Rossi ve Max Meyer ile yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile yola devam ederken, sarı lacivert takımından bir transfer haberi daha geldi. Ali Koç yönetimindeki FB, orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna dahil ettiği açıkladı. Sarı kanarya taraftarı Miguel Crespo transferi sonrası Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo nereli? Miguel Crespo kaç yaşında? Miguel Crespo hangi takımlarda oynadı? gibi soruları da sormmaya başladı İşte Miguel Crespo son transferi Miguel Crespo hayatı.
Miguel Crespo kimdir? Yeni sezona güçlü kadro ile başlayan Fenerbahçe transferlere doymuyor. Tansfer döneminin 8 Eylül’de bitecek olması nedenile FB, bir ismi daha renklerine kattı. Sarı lacivert kulübü, Miguel Crespo'yu renklerine bağladığını açıkladı. Yapılan açıklamada " Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir." denildi.
Miguel Crespo kimdir?
Mergim Berisha 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa Lyon’da doğdu. Fransa doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi.
Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.