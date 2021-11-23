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Biyografi Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo nereli, kaç yaşında?
Biyografi

Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo nereli, kaç yaşında?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vardı. Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden golü atan Miguel Crespo, "Galatasaray'a gol atarak gerçek bir Fenerbahçeli oldum." dedi. Peki Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo nereli, kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:50:00 -
Miguel Crespo kimdir? Miguel Crespo nereli, kaç yaşında?

Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmekten duydukları mutluluğu dile getiren Miguel Crespo, "Maçtan önce Mesut Özil, gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray'a gol atmak gerektiğini söylemişti. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum. Galatasaray'a gol atarak gerçek bir Fenerbahçeli oldum. Fenerbahçe'yi kalpten çok seviyorum. Şans geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Miguel Crespo kimdir?

Crespo (tam adıyla Miguel Crespo da Silva) 11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi. Portekizli futbolcu Fenerbahçe'de oynamaktadır. Fransa'da dünyaya gelen Crespo, Portekiz kökenlidir.

19 Ağustos 2017'de Crespo, Braga B formasıyla ilk profesyonel maçına 2017–18 LigaPro maçında Santa Clara karşısında çıktı.

Miguel Crespo kariyeri

2005-2007 Escola Luciano

2007-2009 FC Porto

2009-2010 Escola Luciano

2010-2012 Artur Rego

– Barroselas

2014-2016 Neves

2016-2017 Merelinense

2017-2019 Braga B

2019-2021 Estoril

2021- Fenerbahçe

 

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