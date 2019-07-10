0553 313 94 23

Migros’tan perakende alanında bir ilk

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:31
Migros’tan perakende alanında bir ilk

İSTANBUL (AA) - Migros tarafından, müşterilerini WhatsApp’ta tanıyan ve sorularını hızlıca yanıtlayan sistem geliştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla dikkati çeken Migros, perakende alanında ilk olan bir uygulamaya imza attı. Müşterilerine daha da hızlı hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını yürüten Migros, getirdiği yeniliklerle WhatsApp hattını daha çok tercih edilen bir iletişim yolu haline getirdi.

7’den 77’ye herkesin sıklıkla kullandığı uygulamadan "0530 300 1 300" numaralı telefona mesaj gönderilmesi halinde gönderen kişinin telefon numarasına ait bir Money Kart’ı varsa uygulama hat sahibini tanıyor, gönderdiği sorulara en uygun yanıtları otomatik olarak veriyor. Geliştirilen otomatize sistemler sayesinde müşterilere kolayca birçok konuda bilgi paylaşımı yapılıyor.

Hat sayesinde Money Kart’taki güncel puanlar, Money kazanç ve kullanım detayları sorgulanabiliyor, Tam Bana Göre kampanyaları hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin kullanabileceği WhatsApp hattından müşterinin konum bilgisi paylaşması durumunda en yakın 3 mağazanın konumu otomatik olarak gönderiliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:31
  1. Migros

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Bilim Kampı Proje Ekibinden Rektör Murat’a ziyaret
    1. Yaz Bilim Kampı Proje Ekibinden Rektör..
    2. Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle..
    3. (Özel Haber) Mehmet Yiğiner: "Altay’ı,..
    4. Acentelere vize eğitimi verildi
    5. Palandöken: “Kartlı doğalgaz-su..
    6. Göz kapak düşüklüğüne dikkat
    7. En tatlı kurs
    8. Bekçileri av tüfeğiyle yaralayan..
    9. Güney yanığının etkisini azaltacak 4..
    10. Üsküdar Rasathane Caddesi’nde..
    11. Katar’da iki askeri uçak çarpıştı
    12. 130 üniversiteli iş başı yaptı
    13. Adana Adliyesi 124 personel alacak
    14. Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı
    15. Hatay’dan sınıra askeri sevkiyat devam..
    16. Kestaneli dondurmaya ilgi
    17. 8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye..
    18. Başkan Atay, üretici pazarında
    19. Bakanlıktan 133 sanatçıya ’Sanatçı..
    20. Muhtarlara hizmet içi eğitim
    21. Başkan Dr. Palancıoğlu, "Tarımın..
    22. Nazilli Belediyesi yol haritasını..
    23. Magandalar engelli asansörünü harabeye..
    24. MİM-SİN, KOCATEPE, ESER ve ERAS..
    25. Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Tosun:..
    26. İş başvurularında dijital imza dönemi
    27. Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada..
    28. Ağrılı İş Adamı Yılmaz Üzeyiroğlu Ağrı..
    29. Marmaris’te polis halk buluşmaları..
    30. Beylikdüzü’nde silahlı, keserli,..
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"