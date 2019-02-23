Migros’tan dünya perakendesine örnek uygulama

İSTANBUL (AA) - Migros, müşterilerine dengeli beslenme ve aktif yaşam konusunda rehberlik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" projesi ile hem Türkiye’de hem de dünyada perakende sektörü için bir ilke imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lizbon’daki Sürdürülebilir Perakende Zirvesi’nde dünyanın önde gelen perakende ve üretici firmaları Migros’un uygulamasını örnek uygulama olarak gösterdi. "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" projesi 9 ayda 1,3 milyon kişiye ulaştı.

Migros’un cebe sığdırdığı Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’na, Migros Mobil üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu başlığı altında oluşturulan alanda, akıllı bir algoritma ile müşterilerin 3 aylık gıda alışverişlerine göre besin dağılımları ile günlük ideal besin tüketim tablosu yan yana yer alıyor.

Global parametreler ve Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak oluşturulan tablo ve mesajlarda müşteriler, bir bakışta dengeli beslenmek için hangi besin grubunu ihmal ettiklerini görebiliyorlar. Dengeli beslenmeye yönelik olarak aradaki farkı kapatabilmeleri için kişiye özel öneriler indirimli olarak sunuluyor ve sağlıklı yaşam yolculuğu teşvik ediliyor.Sistem müşterilerin grafiğini her alışveriş sonrasında güncelliyor ve iki haftada bir, yeni bir sağlıklı yaşam önerisinde bulunuyor. Uygulamada, dengeli beslenmenin yanı sıra su içmenin önemi ile ilgili mesajlar ve örnek egzersiz tablosu da yer alıyor.





- “Sağlıklı Yaşam farkındalığını kişiselleştirilmiş önerilerle sağladık”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Demir Aytaç, Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesinin Türkiye’de ve dünyada toplum sağlığına yönelik öncü bir proje olduğunu belirterek, “Sağlıklı ve iyi yaşam konusu, tüm dünyada giderek artan bir ilgi ile karşılanıyor. Ancak tüketiciler, günlük hayatın koşuşturması içinde, geleneksel, bilimsel ve hatta popüler birçok kaynaktan gelen bilgi bombardımanı ile nasıl davranması gerektiğini bilemeyebiliyor. Taze ürünlerdeki uzmanlığımız, kalite standartlarımız ve projelerimizle tüketicilerin sağlıklı yaşama giden yollarını aydınlatmayı amaçlıyoruz. Sağlıklı Yaşam konusunda farkındalık yaratmak için dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması konularına odaklandık. Müşterilerimize bir bakışta ulaşabilecek, eğlenceli ve oyunlaştırılmış içerikler hazırladık.” ifadelerini kullandı.

Projenin çok kısa sürede geniş bir kitleye yayıldığını ifade eden Aytaç, “Projemizi hayata geçirdiğimiz Nisan 2018 tarihinden yıl sonuna, çok kısa bir sürede 1,3 milyon müşterimizde sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme farkındalığı yarattık. Bu müşterilerimizin yüzde 51’i kendilerine özel sunulan önerilerden faydalandı. Böylece, beslenmelerinde eksik kalan gıdalara yönelik davranış değişikliği gösterdiler. Kullanım sonuçlarına göre, bir kere bu hizmetten faydalanan müşterilerimizin, sürekli sisteme girerek takip ettikleri gördük.” değerlendirmesinde bulundu.





- “Toplum sağlığına yönelik çalışmaların taahhüdünü verdik”





Demir Aytaç, dünyanın önde gelen perakende ve üretici firmalarının çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un (CGF – Tüketici Ürünleri Forumu) sürdürülebilirlik alanında global hedeflerinin belirlenmesinde Migros’un aktif rol oynadığını ifade etti. Aytaç, “Tüm CGF üyesi şirketler olarak, toplum sağlığına yönelik çalışmaların taahhüdünü verdik. Migros da bu taahhütler kapsamında çalışmalarını hızlandırdı.” ifadelerini kullandı.Aytaç, daha fazla kişiye ulaşmak için hem mağazaları hem de mobil kanalları birlikte kullandıkları belirtti. Üretici firmaların desteğiyle Türkiye çapında 14 ildeki 26 Migros mağazasında Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu alanları kurarak projeyi desteklediklerini ve dönem dönem bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.





- Migros'a Sağlıklı Yaşam Yolculuğu ile 2 Stevie daha





Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarıyla dünyanın en başarılı kurumlarını ödüllendiren Stevie Awards’un Grand Stevie ödülünü ilk kez Türkiye’ye kazandıran Migros, Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesi ile 2 Stevie ödülünün daha sahibi oldu.Migros, Stevie Awards Satış ve Müşteri Hizmetleri ödüllerinde “Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon” ve “Yılın Fark Yaratan Satış Uygulaması” kategorileride aldığı ödüllerle, şimdiye kadar kazandığı Stevie ödül sayısını 22’ye yükseltti. Las Vegas’ta düzenlenen törende Migros’un ödülünü Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Başkut Alyanak ile birlikte aldıklarını belirten Demir Aytaç, şunları aktardı:

“Perakende sektörü yeni bir çağa adım attı. Satış odaklı yaklaşım yerini değer odaklılığa bıraktı. Müşterilere fiziksel, duygusal ve sosyal değer yaratan hizmetler önem kazandı. Değişen dünya düzeninde zaman artık daha hızlı akıyor ve yakalamak güçleşiyor. Bu nedenle, tüketiciler kendileri için özel olarak düşünülerek kendilerine hazır olarak sunulan ve doğrudan fayda gördükleri kampanya ve hizmetlere daha fazla bağlılık gösteriyor. Bu doğrultuda, toplumsal ihtiyaçlardan yola çıkan proje ve kampanyaların iş sonuçlarındaki geri dönüşü de o kadar hızlı oluyor. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projemizi bu bakış açısıyla hayata geçirdik ve çok kısa sürede olumlu geri dönüş aldık. Doğru yolda olduğumuzu dünyada gördüğümüz ilgi ve aldığımız bu ödül ile bir kez daha gördük.”