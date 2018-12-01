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Migren nedir neden olur? Migren belirtileri neler tedavisi nedir?

Baş ağrıdır deyip geçmeyin migren hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Migren sıradan bir baş ağrısı değildir. Kendiliğinden de geçmeyen bir ağrı çeşididir. Peki Migren belirtileri neler? Migren tedavisi nasıl olur?

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:59
Migren nedir neden olur? Migren belirtileri neler tedavisi nedir?

Baş ağrıdır deyip geçmeyin migren hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Migren sıradan bir baş ağrısı değildir. Kendiliğinden de geçmeyen bir ağrı çeşididir. Peki Migren belirtileri neler? Migren tedavisi nasıl olur?

Eğer baş ağrılarınız;

- Genelde ağrı başın tek tarafındadır

-Ağrı zonklayıcı özellikte, orta veya şiddetlidir

-Bulantı, kusma olur

-Krizler (atak) halinde gelir

-Ağrı 4 ila 72 saat sürer

-Ağrı başlangıcında görme bozuklukları olabilir

-Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar

-Işıktan ve sesten rahatsız olma

gibi belirtilerle başlıyor ve devam ediyorsa migren olabilirsiniz. 

Peki Migren tedavisi nasıl olur?

Migren tedavisinde ilk süreç, migren hastasının şikayetleri doktor tarafından değerlendirildikten sonra klinik olarak tanı konulmasıdır.  Beyne ait bazı hastalıklardan şüphelenildiği zaman bunları dışlamak üzere incelemeler yapılır. Tekrarlayıcı baş ağrısı olan hastalara hiç olmazsa bir kez beyin görüntülemesi (beyin tomografisi) yapılarak migreni taklit edebilecek hastalıklar araştırılmalıdır. Uygun tedavi ile hastalar migren ataklarından kurtulabilirler. Migren tedavisinde migren tanısı konduktan sonra ağrılar seyrek ise; ağrı ataklarını geçirmeye yönelik kriz tedavisi planlanır. Haftada 1-2 kez veya daha fazla atak olduğunda koruyucu tedavi yapılmalıdır. Migren tedavisinde bazen sadece migreni tetikleyen faktörlerin (açlık, uykusuzluk, hormon kullanımı gibi) ortadan kaldırılmasıyla ağrı atakları kaybolabilir veya sıklığı, şiddeti azaltılabilir. Aynı şekilde uzman kontrolünde kullanılan ilaçlar da migren tedavisinde çok önemlidir. Günde sadece bir kez doktor kontrolünde alınan ilaçlarla yıllar boyu ağrısız bir yaşam sağlanabilmektedir.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:59
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