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Midyat’taki selin ardından itfaiye ekipleri seferber oldu

Mardin Midyat ilçesinde yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle itfaiye ekipleri 3 günde 53 ev, iş yeri ve bodrum katındaki suları tahliye etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Midyat’taki selin ardından itfaiye ekipleri seferber oldu

Mardin Midyat ilçesinde yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle itfaiye ekipleri 3 günde 53 ev, iş yeri ve bodrum katındaki suları tahliye etti.


Midyat merkez, Ulucami, Bağlar, Seyitler, Cumhuriyet, Işıklar, Yunusemre, Gölcük ve Bahçelievler mahallelerinde ayrıca merkeze bağlı Budaklı mahallesinde yağmur sularından zarar gören ev iş yeri ve bodrum katındaki sular itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. 3 günde 53 yerdeki suyu boşaltan itfaiyeciler 6 kişiyi bot yardımı ile kurtardı. İtfaiye ekipleri kurtarma ve su boşaltmalarla birlikte ayrıca ev ve iş yerlerinin hasar tespitini de yaptı. Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, "Önceden bu aşırı yağışların olacağı ihbarını almıştık. Bizde buna göre tedbirimizi aldık 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Yağışlar etkili olunca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Artuklu İtfaiye Grup Amirliğinden takviye ekip istedik. Şu anda yağış devam ediyor. Aldığımız ihbarlara imkanlar çerçevesinde en erken şekilde müdahale ediyoruz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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