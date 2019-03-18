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Midyat’ta Yeni Zelanda’daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mardin’in Midyat ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:36
Midyat’ta Yeni Zelanda’daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mardin’in Midyat ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Merkez Hacı Kasım Altunkaya Camii’nde Midyat STK Platformu çağrısı üzerine toplanan grup, Yeni Zelanda’da iki camideki terör saldırısında vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Namaz sonrası toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Başkanı Hüseyin Yücel, son günlerde İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını söyledi. Yücel, "Siyonist İsrail, Kudüs’te kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa’yı işgal ederek Müslümanlara ağır zulümler yapmaya devam etmektedir. Yeni Zelanda’da aşırı sağcı teröristler örgütlü ve planlı bir şekilde cuma namazı esnasında camilere saldırarak 49 masum Müslüman’ı şehit etmiştir. Bu tür saldırıların tesadüf olmadığı ve uzun yıllardır Batılı ülkelerde İslam’a ve Müslümanlara karşı yöneltilen düşmanca fikir, söylem ve uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıktığı görülmektedir. İslamofobi bir insanlık suçudur ve Batı toplumlarını esir almıştır. Kınıyoruz, maalesef üzülerek şahitlik ediyoruz ki İslamofobik tavırlar ülkemizdeki bazı çevreler tarafından da iştahla sergilenmektedir. Ezana yönelik hazımsızlık bunun en son göstergesidir. Bu bağlamda ilk mabedimiz Mescid-i Aksa’ya, Yeni Zelanda’daki camilere ve savunmasız insanlara yapılan saldırılar ve ülkemizde bazı çevreler tarafından ezana karşı yapılan saygısızlık kabul edilemez, kınıyoruz" dedi.


Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:36
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