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Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesi Budaklı mevkiinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, mahalle sakinleri yolu araç geçişine kapattı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:53
Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesi Budaklı mevkiinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, mahalle sakinleri yolu araç geçişine kapattı. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ikili diyalogla yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Edinilen bilgilere göre, Midyat-Nusaybin karayolu 3. kilometresinde E.O., idaresindeki 41 AS 332 otomobil, Budaklı mahallesi mevkisinde yoldan karşıya geçen Y.A., isimli yayaya çarptı. Olayı görenlerin 112’ye haber vermesi üzerine, yaralı olay yerine sevk edilen 112 ambulansı ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Budaklı mahalle sakinleri yaşanan üzücü olaydan dolayı yolu trafiğe kapattı. Jandarma ekiplerinin olaya müdahale etmesi ile taraflar arasında ikili diyalog sağlanarak yol kontrollü olarak trafiğe güvenli bir şekilde açıldı.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:53
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