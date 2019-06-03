Midyat’ta trafik denetimleri arttırıldı Mardin’in Midyat ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri arttırıldı.

Mardin’in Midyat ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri arttırıldı.

Midyat’ta karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat İlçeEmniyet Müdürü Temel Salman ile Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın’ın katılımıyla sürücü ve çocuklara gerekli bilgiler verilerek güvenli yolculuk ve araç kullanımında nelere dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Tekin ve beraberindekiler, sürücülerin bayramlarını katlayarak trafik kurallarına ihmal etmemeleri uyarısında da bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.