Midyat’ta terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı Mardin’in Midyat ilçesinde terör propagandası yapan 2 şahıstan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Mardin’in Midyat ilçesinde terör propagandası yapan 2 şahıstan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi’nde terör propagandası yaptıkları bilgisi alınan Ş.G. ve Ç.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde 3 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, çadırda yapılan aramada ise 5 adet av tüfeği ele geçirildi. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. serbest bırakılırken, Ç.G. terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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