0553 313 94 23

Midyat’ta tenis turnuvası sona erdi

Mardin’in Midyat ilçesinde TÜGVA tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:18
Midyat’ta tenis turnuvası sona erdi

Mardin’in Midyat ilçesinde TÜGVA tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.


İlçede bulunan tenis kortunda düzenlenen etkinliğe TÜGVA Midyat Temsilcisi Zeki Çiçek, dernek gönüllüleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Çiçek, kaynaşma ve dayanışma adına etkinliklerin devam ettiğini söyledi. Çiçek, "Birçok alanda projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu turnuvada da emeği geçenleri kutlar, öğrencilerimize bir kez daha başarılar dileriz" dedi.


Turnuva sonunda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden renkli görüntüler
    1. Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden..
    2. Yumurta karşılığında bile bisikletin..
    3. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    4. Destici'den bayram mesajı
    5. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    6. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    7. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    8. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    9. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    10. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    11. Deniz 7 dakika görev aldı
    12. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    13. AKEDAŞ bayrama hazır
    14. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    15. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    16. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    17. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    18. Veteriner hekimlerinden..
    19. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    20. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular