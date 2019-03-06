Midyat’ta kan bağışına yoğun ilgi Mardin Midyat ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Midyat ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Midyat İlçe Devlet Hastanesinde kurulan kan bağış tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Havaların yağışlı ve soğuk olmasına aldırmayan vatandaşlar, kan bağış tırı önünde sıraya girdi. Vatandaşlar, kanın acil ihtiyaç olduğunu belirterek, herkesin bağışta bulunması çağrısını yaptı.

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