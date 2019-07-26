0553 313 94 23

Midyat’ta iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mardin Midyat ilçesinde, önceki gün girdikleri bir evde hırsızlık yapan iki zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:59
Midyat’ta iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mardin Midyat ilçesinde, önceki gün girdikleri bir evde hırsızlık yapan iki zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı.


Olay, dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre iki kişi bir evde hırsızlık yaptı. Olayın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu inceleme sonrası zanlıların H.A. ve Z.T. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonrası yakalanan zanlılar, emniyete götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Mardin M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol başarıyı arttırıyor
    1. Basketbol başarıyı arttırıyor
    2. Başkan Bozkurt, Jeotermal Kaynaklı..
    3. Hilmi Güler: “Yeni fındık sezonu..
    4. Rektör Karabulut: ’’Ağrı bir öğrenci..
    5. Otomobilde dondurulmuş kaplanlar ele..
    6. Kırgızistan ve Tacikistan liderleri..
    7. Başkan Güder, gençlerle biraraya geldi
    8. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    9. İzmir ovaları kırmızıya büründü
    10. İflas eden süt fabrikasının satışının..
    11. Kayseri bisikletin merkezi olacak
    12. Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik..
    13. Anubis Truva Atı’ndan Türkiye’ye yoğun..
    14. Yunanistan Ege'deki düzensiz..
    15. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    16. Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele..
    17. Eskişehir İnternet Gazetecileri..
    18. Sağlık-Sen’den İdil Devlet Hastanesi..
    19. Engelliler Meclisi 23 Temmuz Erzurum..
    20. Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı..
    21. GÜNCELLEME - Hakkari'de bir asker..
    22. Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘açık hava..
    23. Eşiyle kavga ettikten sonra evden..
    24. Antalya Büyükşehir Belediyesinde grev..
    25. Alanya’da uyuşturucu tacirleri..
    26. BM'den Suriye çağrısı
    27. TBMM Başkanı Şentop’tan gensoru..
    28. Mersin'de orman yangını
    29. Hakkari’den acı haber: 1 şehit, 1..
    30. Kuşadası kıyıları artık daha temiz
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi