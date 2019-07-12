Midyat’ta cezaevi hükümlülerine girişimcilik eğitimi verildi

Mardin’in Midyat ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülere yönelik Dicle Kalkınma Ajansı tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri tamamlandı.

Midyat M Tipi Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan hükümlülere Dicle Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikaları dağıtıldı. Midyat Açık Cezaevi’nde yapılan törene Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Midyat Cezaevi Savcısı Abdulkadir Boran, Cezaevi Müdürü Mikayil Mahmat, Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile cezaevi hükümlüleri katıldı. KOSGEB Mardin Müdürlüğü ile Dicle Kalkınma Ajansı’nın yaptığı iş birliği kapsamında, Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun talebiyle, cezaevinde bulunan hükümlülere DİKA tarafından uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi. Midyat Açık Cezaevi’nde bulunan otuz hükümlüye verilen eğitim dört gün sürdü.

Programda konuşan DİKA Genel SekreteriYılmaz Altındağ, bugün çok anlamlı bir törende bir araya geldiklerini belirterek cezaevinde bulunan hükümlülerin uygulamalı girişimcilik eğitimi alarak tahliye olduklarında kendileri için bir iş yeri kurma potansiyelleri olacağını söyledi. DİKA ve KOSGEB iş birliği kapsamında özellikle engelli, bayan ve gençler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak düzenledikleri girişimcilik eğitimlerinin kısıtlı bulunan hükümlülere veriliyor olmasının başka bir dezavantajlı gruba katkı sağlaması açısından önemli olduğunu vurgulayan Altındağ, "İnşallah burada bulunan kader mahkumlarının, bu tür eğitimler sayesinde ileriki hayatlarına ışık tutacak doğru işler yapacaklarına inanıyorum. Her insan beşer olması hasebiyle hatalar yapabilir önemli olan bu hatalardan ders çıkararak gelecek yaşamında doğru bir yol çizmesidir. İnanıyorum ki bu eğitimi alan hükümlüler, buradan çıktıktan sonra kendilerine yeni bir sayfa açacak ve girişimci ruhlarını ortaya çıkararak güzel işler ortaya koyacaklardır. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri yeni girişimci adaylarının fizibilite ve iş planına dayanarak bilinçli yatırım yapmalarını desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerle ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması hedeflenmektedir. Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliğini arttırmaktır. Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların, ulusal plan, programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, KOSGEB’in girişimciliği geliştirme destek programı kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabileceklerdir. KOSGEB Mardin Müdürlüğü tarafından geleneksel girişimcilere 60 bin lira ileri girişimcilere 370 bin liraya kadar mali destek sağlanacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından hükümlülere sertifikaları verildi.