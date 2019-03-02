Midyat’ta 200 öğrencinin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye Grup amirliği ekiplerince Midyat’ta 200 öğrenci ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Midyat itfaiye Grup amirliği ekiplerince Midyat’ta 200 öğrenci ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Yenimahalle Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda 200 öğrenci ile uygulamalı olarak yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Yapılan tatbikatta uygulamalı olarak, yangın anında ne yapılır, nasıl yapılırsa olay en az hasarla atlatılır gibi konular öğrencilere anlatıldı.

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