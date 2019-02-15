Midyat’ta 12 kişi sobadan zehirlendi Mardin’in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 12 kişi zehirlendi.

Mardin’in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 12 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Cumhuriyet ve Gölcük mahallerinde ikamet eden iki aileden 12 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan H.D., U.D., O.D., T.D., L.D., F.D., G.İ., E.İ., Ş.İ., H.İ., S.İ. ve Ö.İ. tedavi altına alındı. Zehirlenen iki ailenin fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.