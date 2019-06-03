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Midyatlılar, Başyurt Derneği iftarında buluştu

Mardin’in Midyat ilçesinde vatandaşlar, Başyurt Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına bir araya geldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:51
Midyatlılar, Başyurt Derneği iftarında buluştu

Mardin’in Midyat ilçesinde vatandaşlar, Başyurt Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına bir araya geldi.


Gölcük Mahallesi’nde bulunan sosyal tesiste düzenlenen iftar programına Başyurt Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, sivil kurum temsilcileri, dernek gönüllüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan mevlidin ardından katılımcılar iftarlarını açtı.


İftar programında konuşan Dağ, iftar programının bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi. Dağ, "Derneğimizin 2. iftarını düzenledik, yaklaşık, 300 misafiri ağırladık. Ramazan ayı bolluk, dayanışma ve birliktelik ayı, bunun ruhuna uygun olarak iftarımızı birlikte açtık çok güzel bir iftar oldu. İnşallah bu iftar vesilesi ile Ramazan ayında yapılan hayır ve hasenatlar inşallah ülkemizde coğrafyamızda ve ülkenin dört bir yanında barışa huzura ve kardeşliğe vesile olur" dedi.


Program iftar yemeğinin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:51
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