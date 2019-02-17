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Midyat İlçe Jandarma Komutanı köy ziyaretinde bulundu

Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, köylere ziyaretlerde bulunarak korucuları denetleyip mahalle sakinleri ile sohbet etti.

17 Şubat 2019 Pazar 11:53
Midyat İlçe Jandarma Komutanı köy ziyaretinde bulundu

Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, köylere ziyaretlerde bulunarak korucuları denetleyip mahalle sakinleri ile sohbet etti.


Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu. Korucuları denetleyen Ünal, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelip sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ünal, sorunların kendileri ile ilgili bölümlerin en kısa sürede düzeltilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:53
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