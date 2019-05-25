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Midyat doğal gaza kavuşacak

İlçedeki doğal gaz çalışmaları, ilk kepçenin vurulmasıyla başladı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:49
Midyat doğal gaza kavuşacak

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesindeki doğal gaz çalışmalarına, ilk kepçenin vurulmasıyla başlandı.

Midyat'ın modern, çağdaş, temiz ve yaşanabilir bir ilçe olabilmesi için vatandaşların da uzun zamandır merakla beklediği doğal gaz çalışmalarına Yeni Mahalle'de düzenlenen törenle başlandı.

Kaymakam Hüseyin Tekin, törende yaptığı konuşmada, halkın hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, ilçeye doğal gazın getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekin, "Yıllar itibarıyla vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselteceğini bildiğimiz doğal gazın Midyatla kavuşturulması, ciddi manada tarihi dokuya sahip ilçemizin aynı zamanda modern yüzüne de katkı sunacaktır." dedi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise bu yıl Ortaçarşı, Ulucami ve Yeni mahallelerinde doğal gaz çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Doğal gaz çalışmasının ilçe için çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır beklenen bu müjdeli haberin hayırlı olmasını dilerim. Fakat biz bununla yetinmeyeceğiz. Biz bu 25 kilometrelik kotayı inşallah erken bir sürede bitirmeye çalışıp, bunun üzerine bir 25 kilometrelik ilave koymaya çalışacağız. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz."

Türkiye'de 10 il ve 45 ilçede doğal gaz dağıtımı yaptıklarını bildiren Akmercan Enerji Genel Müdürü Yunus Kesgin de Midyat'ta dağıtım projesinin yaklaşık 400 kilometre olacağını kaydetti.

Kesgin, "15 milyon dolara mal olacak yatırım, 5 yıl içerisinde imarlı bölgesindeki tüm cadde ve sokakları kapsayacak. Toplamda konut, resmi kurum ve ticarethaneler olmak üzere 30 bin aboneyi kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Törene, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:49
  1. Midyat'ta Doğal Gaz Çalışmalarına İlk Kepçenin Vurulması İle Başlandı

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