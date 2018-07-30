THY - Trabzon
0553 313 94 23

Mide yanmasının nedenleri nelerdir?

Mide yanmasının nedenleri nelerdir? Mide yanması naneden olan yiyecekler nelerdir? Mide yanmasına ne iyi gelir?

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:21
Mide yanmasının nedenleri nelerdir?

Mide rahatsızlıkları arasında en sık karşılaşılan bu sorunun çok fazla sebebi olabilir. Çözüme geçmeden önce sebepleri bilmek ve ona göre bir tedavi uygulamak gerekir. Ancak her şeyden önce bir uzmana danışmanız da fayda var.

Gebelikte mide bulantısını azaltan yiyecekler

MİDE YANMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

En geçerli nedenlerden biri gazdır. Midede biriken gazın çıkışı olmadığı için yanmaya neden olur.

Aşırı baharatlı, acılı ve yağlı yiyecekler.

Hareketsiz bir yaşam.

Yemek sonrası hazmı sağlayacak aktivite ve yiyeceklerden uzak kalmak.

Mide rahatsızlığı. (Reflü)

MİDE YANMASINA NEDEN OLAN YİYECEKLER NELERDİR?

Daha önce de dediğimiz gibi aşırı baharatlı, acı ve yağlı şeyler mide de yanmaya neden olur. Ancak onun dışında mide yanmasına neden olduğu yaygın olarak bilinen yiyeceklerde vardı. Bunlar;

Domates

Salça

Salamura

Limon

Greyfurt

Nar

Çiğ soğan

Sarımsak

Baharat

Sert kahve

Kızartmalar

Nohut

Fasulye

Mercimek

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide yanması yaşayanların yapacağı ilk müdahale kesinlikle bir uzmana danışmak olmalıdır. Kullanılacak yanlış bir yöntem daha kötü sonuçlar meydana getirebilir. Bunun dışında öncelikler doğal yollar olabilir. İlaç tedavisi her zaman sonraki seçenekler arasında olmalıdır.

Mide yanmasının geçmesini istiyorsanız önce yukarıda belirttiğimiz nedenlerden biri var ise onu sonlandırmak olmalı. Nedenini sonlandırdığınız zaman tedavisi daha kısa sürede tesir edecektir.

Bol su içmek

Bitki çayları içmek

Açık havada yürüyüş yapmak

Aşırı sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durmak

Soda içmek

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United'ın eski yıldızı Adana Demirspor'da!
    1. Manchester United'ın eski yıldızı..
    2. İmza süresi doldu... Muharrem'den yine..
    3. Kalp ve İç Hastalık Uzmanı Prof. Dr...
    4. Rüya değil, gerçek! Manchester..
    5. İzmir'de FETÖ sanığı iş adamına 15..
    6. 'Bakımını üstlendim' dedi, tüm..
    7. Süper Lig ekibinden Kerim Frei bombası
    8. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    9. Minik Leyla'nın babasına otomobil çarptı
    10. Gözaltına alınırken ölen yaşlı adamın..
    11. Bebeğini balkondan atarak öldüren..
    12. CHP’li eski vekilin acı günü
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT sorununa el..
    14. Beşiktaş'a Portekizli hakem Xistra
    15. Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması
    16. Phillip Cocu, Benfica maçının 11'ini..
    17. İran'dan kripto para birimi adımı!
    18. Rusya'dan sert uyarı: Planlarınızdan..
    19. Osmanlı yadigarı camiiye yıldırım düştü
    20. Başkan Erdoğan'ın ziyaretleri..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?