Mide yanmasına ne iyi gelir, midede yanmayı ne keser?

Mide yanması, ya da diğer adıyla mide ekşimesi bireyin göğsünde, göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan yemek borusunda yanma hissi olarak ortaya çıkan ağrıya verilen isimdir. Bir çok vakada bu ağrı özellikle yemek yedikten sonra, akşamları, veya uzanma ya da eğilme sırasında daha da ağır bir hal alır.

Mide yanması neden olur ve nasıl geçer?

Sürekli mide yanması yaşıyorsanız ve ağrınız şiddetliyse mide yanmasına çözüm olarak beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Asitli içeceklerden uzak durarak ve mide asidinizi dengeleyecek meyveler tüketerek aşırı mide yanmasından kaçınabilirsiniz. Sabahları uyandıktan hemen sonra bir bardak su içmek midenizi hafifletecektir. Öğünlerinizde aşırı yemekten kaçınmalı ve midenizi rahatsız edecek yiyeceklerden uzak durmalısınız. Dondurulmuş gıdalar tüketmemek sabahları mide yanması yaşamanızı azaltacaktır.

Mide Yanmasına Hangi Bölüme/Doktor Bakar?

Mide yanması yaşayan kişilerin hastanelerin dahiliye( iç hastalıkları) bölümüne gitmeleri gerekir. Bu bölümdeki doktorlar iç organlardaki tüm hastalıklar ile ilgilenir. Eğer doktor gerek görürse, gastroenteroloji bölümüne sevk eder.

Mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide yanmasına kekik iyi gelir mi?

Sindirim sisteminde ortaya çıkan sorunlar için kullanılabilen kekik suyu mide yanması, ekşimesi ve bulantısına faydalıdır. Ayrıca kekik suyu düzenli olarak tüketildiğinde hazımsızlığı önler ve şişkinlik ile kabızlığı engeller.

Sakız: Yapılan araştırmalara göre yemekten sonra yarım saatlik süre boyunca sakız çiğnemek mide yanması probleminin önüne geçmektedir. Bu durumun nedeni ise şöyle açıklanmaktadır; sakız vücuttaki tükürük üretimini artırır. Bu da mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunarak mide yanması problemini engeller.

Elma sirkesi: Su ile seyreltilerek belirli bir miktarda tüketilen elma sirkesi, mide yanması başta olmak üzere mide ile ilgili pek çok problemin giderilmesine katkıda bulunur. Fakat elma sirkesi içeriği itibarıyla bazı kişilerde istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilecek reaksiyonlara sebep olabilir. Dolayısıyla mutlaka doktor kontrolünde başvurulması gereken bir bitkisel yöntemdir.

Karbonatlı su: Mide asidini nötralize edip mide yanmasına sebep olan atakları yatıştıran karbonat, belirli bir ölçüde aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.