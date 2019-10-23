Mide muayenesi için hangi bölüme gidilir? Mide rahatsızlığına hangi doktora gidilir

Mide için hangi bölüme gidilir, mide bulantısı için hangi bölüme gidilir? soruları mide şikayetinde bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Mide ağrısı hafife alınmayacak bir hastalıktır. Midede oluşan rahatsızlıklar pek çok hastalığın habercisi de olabilir. Mide muayenesi için internet ortamında MHRS giriş yapılarak hastanelerden randevu alınacağı gibi ALO 182’yi arayarak da telefon üzerinden de randevu alınmakta. Karın-mide ağrısı için hangi bölüme gidilmeli? Peki mide ağrıları için hangi bölümden randevu alınır? Midesi ağrıyan bir kişi hastanelerin hangi bölümüne başvurmalı?

Mide, vücudun en hassas organlarından biridir. Günde üç öğün yediğiniz ve içtiğiniz birçok şey midenizde öğütülüyor. Stres, hazımsızlık, bağırsak sendromu mide ağrısının başlıca nedenleri arasında gösterilmekte. O vakit mide muayenesi için hangi bölüme gidilir?

Midesi ağrıyan kişiler öncelikle iç hastalıkları dahiliye ve gastroenterolojiye başvurabilirler.

Karın veya mide ağrısı için dahiliye-İç hastalıkları bölümüne gidilmeli. İşte Dahiliye bölümünü baktığı hastalıklar:

Dahiliye (İç Hastalıkları) hangi hastalıklara bakar?

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide ekşimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

Tansiyon