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Mide kanaması büyük risk

Yaşlı kişiler, ağızdan kanaması olanlar, daha önce de kanama geçirenler, tansiyonu çok düşen hastalarda mide kanaması daha risklidir. Bu hastaların mutlaka yataklı bir tedavi kurumunda takipleri gerekir.

04 Aralık 2018 Salı 19:45
Mide kanaması büyük risk

Yemek borusu varisi olan kişilerdeki kanamalar, kanamalar içinde en tehlikeli grubu oluştururlar. Bu vakaların gerek kanama süresinde, gerekse de kanama sonrasında özel takip ve tedavileri gerekir. Yemek borusu varisleri büyük çoğunlukla karaciğer sirozu olan hastalarda görülür. Bir kez kanama olduktan sonra tekrar kanama şansı bu hastalarda çok yüksektir. Bu yüzden kanama geçirmiş olan bu hastaların tekrar geçirmemeleri için bu konuda uzman kişilerce değerlendirilmesi ve ameliyat ya da varislerinin ortadan kaldırılması için başka özel tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir.

Ölüme bile götürebilir

Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarında görülebilen ve bazen ölümle sonuçlanan ciddi bir tablodur. Bu tablonun aslında üst sindirim sistemi kanamaları olarak adlandırılması gerekmektedir. Ancak halk arasında mide kanaması deyimi eşanlamda kullanıldığından bu deyim tercih edilmiştir. Mide kanaması geçiren kişilerin yaklaşık % 10’u en iyi merkezlerde bile ölmektedir. Onun için kanamanın erkenden teşhisi ve gerekli tedbirlerin alınması önem kazanmaktadır.

Mide kanamasının belirtileri nelerdir?

Kanama kendini kusmukla ağızdan taze veya kahve telvesi şeklinde kan gelmesi ya da pis kokulu ve katran görünümünde dışkılama ile belli edebilir. Bu iki bulgudan bazen biri bazen ikisi birlikte görülebilir. Her türlü kanamada olduğu gibi, kan kaybı ve tansiyon düşmesine bağlı olarak terleme, çarpıntı, baş dönmesi ve fenalık hissi şikâyetleri de bulunabilir ve bazen bu şikâyetler kan kusma ya da katran şeklinde dışkılamadan önce ortaya çıkabilir.

Hangi hastalıklar kanamaya sebep olabilir?

En sıklıkla rastlanan sebepler, onikiparmak bağırsağı ile midenin ülserleri, kanamalı gastritler, yemek borusu varisleri ile mide kanserleridir.

Kanamalı gastrit ne demektir?

Kanamalı gastritler aspirin ya da benzeri romatizma ilaçları, alkol veya büyük ameliyatlar, yanıklar gibi vücutta stres oluşturan nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Bu durumlarda midenin birçok yerinden küçük küçük kanamalar olur. Bazen bu kanamaların kontrolü ilaç hatta ameliyatla bile güç olabilir. Her kanama ölümle sonuçlanabilecek bir durum olarak kabul edilmelidir.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:45
  1. mide kanaması
  2. Mide kanamasının belirtileri

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