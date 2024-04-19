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Kadın - Aile Mide hastalarına birebir patates tarifi: Kim öyle kolay değil diyorsa evde yeni aşama bakın ne, netleşti! Yok artık
Kadın - Aile

Mide hastalarına birebir patates tarifi: Kim öyle kolay değil diyorsa evde yeni aşama bakın ne, netleşti! Yok artık

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:56:00 - 2024-04-19 18:05:02
Mide hastalarına birebir patates tarifi: Kim öyle kolay değil diyorsa evde yeni aşama bakın ne, netleşti! Yok artık

Mide hastalıkların başında ülser, gastrit, reflü geliyor. Mide rahatsızlıkları strese ve yanlış beslenmeye bağlı ortaya çıkabiliyor. Peki hangi besinler mide hassasiyeti olanları rahatsız etmez?

Mide hastalıklarına iyi gelen besinlerin başında patates geliyor. Ancak patatesin her formu mide için faydalı olmayabilir. İşte mideye iyi gelecek patatesli tarif...

MİDEYE İYİ GELEN PATATES TARİFİ

2 patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İki dal dere otu

YAPILIŞI
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Patatesleri soyun. Kayanyan suyun içerisine atın. İyice yumuşayana kadar kaynatın. Patatesler yumuşayınca kaşık veya çatal yardımıyla püre haline gelene kadar ezin. Üzerine yağ dökün. Tekrar karıştırın. Süslemek için defne yapraklarını üzerine koyun.

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