Mide ameliyatından ölüm iddiasına inceleme İzmir'de, mide küçültme ameliyatının ardından rahatsızlandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti- İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı

İZMİR (AA) - İzmir'de, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen genç, hayatını kaybetti. Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Onay, bir ay önce kentte bulunan özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından taburcu olan kick boks sporcusu, rahatsızlanmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda bir süre tedavi gören Onay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'da defnedileceği öğrenildi. Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.



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