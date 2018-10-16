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Microsoft'un kurucu ortağı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü teknoloji firması Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen, 65 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Allen, 20.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 21. kişisiydi.

16 Ekim 2018 Salı 01:44
Microsoft'un kurucu ortağı hayatını kaybetti

Teknoloji devi Microsoft'un kurucularından Paul Allen, hodgkin dışı lenfoma kanseri sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Allen'ın dün öğleden sonra ABD'nin Seattle kentinde öldüğü açıklandı. Bu ay başında tedavi gördüğünü açıklayan Allen, yaklaşık dokuz yıl önce aynı kanseri yenmişti.

Microsoft'un uzun yıllar CEO'luğunu üstlenen Allen, ilk olarak kanser teşhisi konduğunda görevinden ayrılmıştı. 

Dünyanın en zenginlerindendi

Dünyanın en zengin kişileri arasındaki Allen, Forbes'in milyarderler listesinde, 20.3 milyar dolarlık servetiyle 21'inci sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 01:44
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