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Teknoloji Microsoft'un ambargosu: Bu kez de Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran menşeili ChatGPT'ye erişim yasak geldi
Teknoloji

Microsoft'un ambargosu: Bu kez de Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran menşeili ChatGPT'ye erişim yasak geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 01:04:00 - 2024-02-15 01:35:19
Microsoft'un ambargosu: Bu kez de Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran menşeili ChatGPT'ye erişim yasak geldi

Microsoft, Rusya'dan, Çin'den Kuzey Kore'den o izni çekti: Ve siber saldırılarını planlamak için üretken yapay zeka kullandığını tespit ettiği Kuzey Kore, Çin, Rusya ve İran menşeili casusluk gruplarının yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye erişimini engellediğini açıkladı. Rusya'dan konu hakkında şu ana kadar yeni bir duyuru gelmedi.

 Microsoft'un internet sitesinde, şirketin iş ortağı OpenAI ile birlikte geliştirdiği ChatGPT'yi kullanan farklı uluslardan yapılan siber saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Çin'le ilişkilendirilen siber casusluk gruplarından "Sodium" ve "Chromium"un büyük dil modellerinin teknik operasyonlarını güçlendirme, Asya jeopolitiği, ABD içişleri ve diğer hassas konularda bilgi toplamak için yapay zekayı kullandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde çalıştığı belirtilen "Curium"un, yazılım hatalarını düzeltme, oltalama e-posta üretimi ve siber saldırılarda fark edilmemek için ChatGPT üzerinden ipuçları aradığı aktarıldı.

Ayrıca, Rusya'ya ait "Strontium" siber casusluk grubunun uydu ve radar teknolojilerine yönelik bilgi topladığı belirtilen açıklamada Kuzey Kore siber casusluk grubu "Thallium"un da oltalama kampanyalarında kullanılacak içeriğin üretimi ve Kuzey Kore üzerine çalışan düşünce kuruluşlarını araştırmada yapay zeka hizmetini kullandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu siber casusluk gruplarının ChatGPT'ye erişiminin engellendiği bildirildi.

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