Microsoft: WhatsApp'ı acil bırakıp o uygulamaya geçin!

MSN Messenger ve Windows Live Messenger ile uzun yıllar kullanıcıların iletişimde kalmasını sağlayan ve sonrasında Skype ile yola devam eden Microsoft, WhatsApp'ı terk eden kullanıcılara kendi uygulamasını tavsiye etti.

Skype'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp'a göndermede bulunan Microsoft, gizliliğe önem verdiklerinin altını çizerken kişisel verileri üçüncü şahıslara satmadıklarını kaydetti.

Kullanıcıların özellikle şu günlerde gizlilik konusunda hassas olduğunun farkında olan şirket, paylaştığı tweet'te Skype'ın gizlilik kurallarını detaylıca anlatan bir bağlantı adresi vermeyi de ihmal etmedi.

Whatsapp ne demişti?

WhatsApp, 8 Şubat tarihine kadar yeni gizlilik sözleşmesini kullanıcıların kabul etmesini istiyor. Ancak bunu bir seçenek olarak sunmayıp kullanıcılara zorla kabul ettirmeye çalışması ise tepki topluyor. Bu nedenle Telegram, Signal gibi uygulamalar da bu krizi fırsata çevirerek pek çok yeni kullanıcı kazanmış durumda.