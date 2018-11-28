THY- Noukşot
0553 313 94 23

Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı

ABD'li teknoloji devi Microsoft, ezeli rakibi Apple'ın piyasa değerini 8 yıl sonra aşarak dünyanın en değerli şirketi ünvanını geri aldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:00
Microsoft, Apple'dan tacını geri aldı
WASHINGTON (AA) - ABD'li teknoloji devi Microsoft, ezeli rakibi Apple'ın piyasa değerini 8 yıl aradan sonra aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.
Microsoft'un New York borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba yüzde 3'ün üstünde değer kazanarak hisse başına 110,99 dolara kadar yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerdeki artışla birlikte yaklaşık 850 milyar dolara ulaştı.
Böylece, ezeli rakibi Apple'ın 845 milyar dolarlık piyasa değerini 8 yıl sonra yeniden aşan Microsoft, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.
Apple'ın dünyanın en değerli şirketi konumunu kaybetmesinde, hisse senetlerinde son dönemde Iphone'lara yönelik talebin azalması ve ticaret savaşının arzı olumsuz etkileyeceği endişeleriyle yaşanan düşüş belirleyici oldu.
Şirketin hisse senetleri, son 3 ayda yüzde 20'nin üzerinde değer kaybederek hisse başına 171 dolara kadar geriledi.
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 23:00
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. Piyasa değeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk dünyaya satmak istediği proje için destek istedi: Ankara'dan talimatla yürüyecek iş değil
    1. Bakan Selçuk dünyaya satmak istediği..
    2. Maçın ardından
    3. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze..
    4. "AB, Azak Denizi'nde artan..
    5. Hindistan'da insan iskeletleriyle..
    6. "Kaşıkçı cinayetinin talimatını Suudi..
    7. Ayakkabı fabrikasında yangın
    8. GÜNCELLEME - İzmir-Aydın otoyolundaki..
    9. BBVA’nın yeni Grup CEO’su Onur Genç oldu
    10. Mattis'ten Kaşıkçı açıklaması
    11. Şenol Güneş: Şartlar ne olursa olsun...
    12. "Trump, Kaşıkçı örtbasının bir parçası"
    13. Fransızların çoğu "sarı yeleklileri"..
    14. Savaştan kalma bomba bulundu! Binlerce..
    15. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    16. "Bin Selman'ın cinayet talimatını..
    17. Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da
    18. Galatasaray, gruptan çıkma şansını..
    19. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    20. İstanbul'da mobilya fabrikasında yangın!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları