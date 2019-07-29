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Miçotakis'ten Güney Kıbrıs'a ziyaret

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) enerji alanındaki meydan okumaların tırmanmasına karşı Yunanistan ve AB'nin desteğini alacağını söyledi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
Miçotakis'ten Güney Kıbrıs'a ziyaret

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) enerji alanındaki meydan okumaların tırmanmasına karşı Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteğini alacağını söyledi

Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaparak, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da bir araya geldi.

Ziyaretinin sadece sembolik değil siyasi olarak da önemli bir dönemde gerçekleştiğini anlatan Miçotakis, Rum kesimi ile birlikte bölgede ciddi meydan okumalarla karşı karşıya geldiklerini iddia etti.

Miçotakis, Türkiye'nin faaliyetlerine karşı AB'nin benzer bir cevap vermesi gerektiğini ileri sürerek, "Kıbrıs (GKRY) enerji alanındaki meydan okumaların tırmanmasına karşı Yunanistan'ın ve AB'nin desteğini alacaktır." diye konuştu.

Kıbrıs sorununa ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Anastasiadis arasında planlanan görüşmeden dolayı "ihtiyatlı iyimserlik" duyduğunu belirten Miçotakis, "Türk işgalinin son bulmasının ilk öncelikleri olduğu ve çağ dışı garantiler sisteminin çözümle birlikte kaldırılması gerektiği" iddiasında bulundu.

Anastasiadis ise konuşmasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin, "Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda Başbakan (Miçotakis) ile ortak duruşumuz, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgedeki (MEB) hukuksuz faaliyetlerine ve Gazimağusa’daki (Famagusta) kapalı alanın (Maraş) açılması planına son vererek uygun atmosferin yaratılmasına katkıda bulunması gerektiği şeklinde." ifadelerini kullandı.

GKRY, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini değerlendirmeyerek reddetmişti.

Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisiyle de KKTC'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, bölgeye araştırma için dördüncü bir gemi gönderme kararı da aldı.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında sonuç bildirgesi yayımlanarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu savunulmuş, AB'nin bu duruma yönelik çeşitli kararlar aldığı belirtilmişti.

GKRY ada çevresinde tek taraflı ilan ettiği 13 parseli, uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor. Rum kesiminin, Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
  1. GKRY
  2. Kıbrıs
  3. Nikos Anastasiadis
  4. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

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