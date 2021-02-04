  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Miçotakis’tan dikkat Türkiye açıklaması! Tarih verdi
Dünya

Miçotakis’tan dikkat Türkiye açıklaması! Tarih verdi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:27:00 -
Miçotakis’tan dikkat Türkiye açıklaması! Tarih verdi

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmeler hakkında bilgi verdi.

5 yıl aradan sonra tekrar başlatılan görüşmelerin 61. turu İstanbul'da yapılmıştı. Bu keşif temaslarının 62. turu ise Atina'da gerçekleştirilek.

Mitsotakis görüşmenin, 25 Mart'taki AB zirvesi öncesinde Şubat ayının sonunda ya da Mart ayının başında yapılacağını kaydetti.

Yunanistan yalnızca, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlarının görüşülmesini istiyor. Türkiye ise, hava sahası ve bazı Yunan adalarının durumu da dahil olmak üzere, iki taraf arasındaki tüm sorunların çözülmesi gerektiğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi
Gündem

Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi

Cennet Mekan Abdulhamid Han Hazretleri'nin torunu Kayıhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr aracılığı ile önemli mesajlar verdi.
İsmailağa, 'devletinin yanında!'
Gündem

İsmailağa, 'devletinin yanında!'

Boğaziçi provokasyonuna karşı sağ duyu çağrısı yapan İsmailağa Camii, 'devletimizin yanındayız' mesajı verdi.
Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar devam ederken İngiltere merkezli Standard Chartered adlı bankanın önemli analistle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay