Miçotakis’tan dikkat Türkiye açıklaması! Tarih verdi

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmeler hakkında bilgi verdi.

5 yıl aradan sonra tekrar başlatılan görüşmelerin 61. turu İstanbul'da yapılmıştı. Bu keşif temaslarının 62. turu ise Atina'da gerçekleştirilek.

Mitsotakis görüşmenin, 25 Mart'taki AB zirvesi öncesinde Şubat ayının sonunda ya da Mart ayının başında yapılacağını kaydetti.

Yunanistan yalnızca, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlarının görüşülmesini istiyor. Türkiye ise, hava sahası ve bazı Yunan adalarının durumu da dahil olmak üzere, iki taraf arasındaki tüm sorunların çözülmesi gerektiğini belirtiyor.