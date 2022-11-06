Miço şimdi hapı yuttu! Kabinedeki bakanları casus yazılımla izlediği ortaya çıktı

Yunanistan'da başbakan Kiryakos Miçotakis'in merkezinde bulunduğu telekulak skandalı büyüyor. Güney Kıbrıs'ta bulunan İsrailli bir firma tarafından Miçotakis yönetimine satılan Predator isimli casus yazılımın sadece gazeteciler ve muhalif siyasetçileri değil, aralarında kabine üyelerinin de bulunduğu en az 33 kişiyi izlediği ortaya çıktı.

Yunan gazetesi Documento'ya göre, Miçotakis hükümetinde Maliye Bakanı Christos Staikouras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kostis Hatzidakis, Turizm Bakanı Haris Theocharis ve iki eski bakan ile bu isimlerin eşleri, meşhur casus yazılım Pegasus'un bir türevi olan Predator'la izlendi.

Predator'u Güney Kıbrıs merkezli İsrailli firmadan alıp Yunan istihbaratına satan kişi ise ülkesini Amerikan garnizonu haline getiren Başbakan Miçotakis'in yeğeni Grigoris Dimitriadis. Skandalın ilk patlak verdiği günlerde Yunan istihbaratının başındaki Panagiotis Kontoleon istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kontoleon, Yunan Parlamentosu'nda oluşturulan araştırma komitesine verdiği ifadede, gazeteci Thanasis Koukakis'i casus yazılımla izlediklerini itiraf etmişti. Muhalefet partilerinden Değişim Hareketi'nin (KINAL) lideri Nikos Andrulakis'in telefonunda da Predator izine rastlanmış ve Andrulakis ağustos ayında Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmuştu.

Telefonunda casus yazılım bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuranlardan biri de Radikal Sol İttifak (SYRIZA) milletvekili Hristos Spirtzis olmuştu.

Konuyu nasıl değiştirecek?

Miçotakis'in şimdi casus yazılım Predator'la kendi bakanlarını da izlediğinin ortaya çıkması ona yönelik kamuoyu baskısını görülmemiş bir noktaya taşıdı. Hedefteki bakanlar telekulak skandalına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Önceki gün Türkiye'deki yüksek enflasyon rakamlarını diline dolayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve "Bizde de enflasyon bu kadar yüksek olsa ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" diyen Miçotakis'in, Atina'yı çepeçevre saran 'telekulak' konusunu nasıl değiştireceği merak konusu.