Transferin gözdesi Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'dan Mickael Pote ile anlaşma sağladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren 34 yaşındaki santrafor Mickael Pote'yi kadrosuna kattı. Erzurumspor'un ilk transeferi Deneyimli forvet oyuncusu önümüzdeki günlerde Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Mavi-beyazlı ekip, bu anlaşmayla Süper Lig'den 1. Lig'e düşmesinin ardından ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

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