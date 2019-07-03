Transferin gözdesi Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'dan Mickael Pote ile anlaşma sağladı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:52
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren 34 yaşındaki santrafor Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.
Erzurumspor'un ilk transeferi
Deneyimli forvet oyuncusu önümüzdeki günlerde Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Mavi-beyazlı ekip, bu anlaşmayla Süper Lig'den 1. Lig'e düşmesinin ardından ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.
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