Mick Schumacher Alfa Romeo Racing’in test sürüşlerine katılıyor

İSTANBUL (AA) - Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in oğlu olan Mick Schumacher, Formula 1’in başarılı takımlarından Alfa Romeo Racing’in test sürüşlerine katılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Formula 1 dünyasının efsane pilotlarından Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, motor sporları dünyasının zirvesinde yarışmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ferrari Pilot Akademisi (FDA) üyesi olan ve bu sezon 2019 FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yarışan 20 yaşındaki Alman pilot, Bahreyn GP sonrası gerçekleşecek testlerde Alfa Romeo ile de piste çıkacak.

Sezon boyunca Scuderia Ferrari ve Alfa Romeo Racing için testlere katılmaya devam edecek Mick Schumacher’in Bahreyn’den sonraki durağı ise Barselona olacak. İspanya Grand Prix’ini takiben 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Alfa Romeo Racing testlerine Mick Schumacher’in yanı sıra bir başka FDA üyesi ve Formula 2 pilotu olan Callum Ilott da eşlik edecek.

- “Genç yetenekleri tespit etmek DNA’mızda var”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo Racing Takım Patronu Frederic Vasseur, “Hem Mick Schumacher hem de Callum Ilott'un Alfa Romeo Racing için çaylak testlerine katılacağını duyurmaktan ötürü mutluyuz. Genç yetenekleri fark etmek ve gelişimlerine katkıda bulunmak takımımızın DNA’sında var. Gerek Mick ve gerekse Callum kariyerlerinde bir sonraki adımı atma şansını hak eden kararlı ve yetenekli yarışçılara mükemmel birer örnekler. Bu iki umut verici pilotla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Genç pilot Mick Schumacher ise “Açık söylemek gerekirse çok heyecanlıyım. Bu fırsatı bana verdiği için Alfa Romeo Racing’e teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de harika bir deneyim olacağından eminim ve sabırsızlıkla bekliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.