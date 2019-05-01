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Mıcır yüklü kamyon yan yattı

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü kamyon yan yattı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:13
Mıcır yüklü kamyon yan yattı

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü kamyon yan yattı.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesinden kent merkezine seyir halinde olan H.E. (48) yönetimindeki 46 PH 532 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yan yattı. Kazada kamyondaki mıcırlar karayoluna saçılırken, yaralı sürücü 112 acil servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyon ve yükünün kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:13
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