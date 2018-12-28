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Michelle Obama, ABD'de en hayran olunan kadın

Gallup'un araştırmasında, eski ABD Başkanı Barack Obama da en hayranlık duyulan erkek çıktı

28 Aralık 2018 Cuma 11:45
Michelle Obama, ABD'de en hayran olunan kadın

ANKARA (AA) - ABD'de eski First Leydi Michelle Obama ülkede en çok hayranlık duyulan kadın oldu.

Uluslararası araştırma şirketi Gallup, Michelle Obama'nın en hayranlık duyulan kadın sıfatını, bu unvanı 17 yıldır taşıyan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan aldığını duyurdu.

Donald Trump'ın başkan seçildiği seçimde Demokratların adayı olan Hillary Clinton'ın, bu yıl en hayranlık duyulan kadınlar listesinde 3. sıraya oturduğu, 2. sırada ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey yer aldığı belirtildi.

En hayranlık duyulan ilk 10 kadın arasına First Leydi Melania Trump ile Kraliçe 2. Elizabeth de girdi.

ABD'de 1946 yılından bu yana yapılan Gallup'un kamuoyu yoklamasında en hayranlık duyulan erkeklerde de ilk sıraya eski ABD Başkanı Barack Obama oturdu.

Barack Obama'yı sırasıyla Donald Trump, George W Bush, Papa Franciscus ve Bill Gates izledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:45
  1. ABD
  2. en hayranlık duyulan kadın
  3. Michelle Obama

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