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Michelin'den tatilcilere yol, yaya ve yolcu güvenliği uyarısı

Michelin, yarıyıl tatiline girilen bu dönemde aileleri uyararak, yol, yaya ve yolcu güvenliği konusunda aydınlatıyor

18 Ocak 2019 Cuma 12:59
Michelin'den tatilcilere yol, yaya ve yolcu güvenliği uyarısı

İSTANBUL (AA) - Michelin, yarı yıl tatiline girilen bu dönemde aileleri uyararak, yol, yaya ve yolcu güvenliği konusunda aydınlatmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarı yıl tatiline girmeye sayılı günler kala, öğretmen ve öğrencilerde karne heyecanı başlarken, ebeveynleri de tatil planı ve tatil yolculuğuna hazırlanma telaşı sardı.

15 günlük yarı yıl tatilini farklı il ve şehirlerde, turistik veya akraba ziyaretleri ile değerlendirmek isteyen ebeveynler yolculuk rotalarını belirlerken, Michelin, en büyük sorumluluk alanlarından biri olan yol, yaya ve yolcu güvenliği konusunda yola çıkmaya hazırlanan ebeveynleri uyarmaya devam ediyor.

Kullanıcılarına uzun ömürlü performans stratejisiyle yüksek performans, güvenlik, yakıt tasarrufu ve dayanıklılık sunan Michelin, yarı yıl tatilinde yola çıkacaklar için yol, yaya ve yolcu güvenliği konusunda şu önerilerde bulunuyor:

"Hava 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği taktırın, fren mesafesine ve kademeli fren yapmaya dikkat edin, hız sınırına uyun ve sisli havada, kısa ve sis farlarınızı kullanmayı unutmayın, dikkatinizi yola odaklayın, gece görüş mesafesini ışığa ve karanlığa göre ayarlayın, virajlarda su birikintilerine dikkat edin, ön ve arka lastiklerde hakimiyetinize dikkat edin ve lastik değişiminde yeni lastikler arkaya takın."


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:59
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