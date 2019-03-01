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Michelin'den kış sertifikalı ilk yaz lastiği “Michelin CrossClimate+”

Michelin’in devrim niteliğindeki "kış sertifikalı ilk yaz lastiği" Michelin CrossClimate+ yıl boyunca tek takım lastikle güvenlik, performans ve tasarrufu bir arada sunuyor

01 Mart 2019 Cuma 15:24
Michelin'den kış sertifikalı ilk yaz lastiği “Michelin CrossClimate+”

İSTANBUL (AA) - Michelin’in "kış sertifikalı ilk yaz lastiği" Michelin CrossClimate+ yıl boyunca tek takım lastikle güvenlik, performans ve tasarrufu bir arada sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, yılın her mevsimine uygun, güvenli ve uzun ömürlü lastikleriyle sürücülerin yanında olmaya devam ediyor.

Michelin’in devrim niteliğindeki "kış sertifikalı ilk yaz lastiği" Michelin CrossClimate+ yıl boyunca tek takım lastikle güvenlik, performans ve tasarrufu bir arada sunuyor.

Araştırmalara göre 10 şoförden 4'ü mevsimsel lastik değişimini bir kısıtlama olarak görüyor ve lastik değişim işlemini son dakikaya kadar erteliyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Michelin, yoğun kış koşullarının yaşanmadığı, az sıklıkla kış koşullarına maruz kalan kullanıcılar için geliştirdiği, hayatı kolaylaştıran MICHELIN CrossClimate+ ile, hem yaz hem de kış lastiklerinin üstün yanlarını tek bir lastikte birleştiriyor.

Kuru zeminde kısa mesafede fren yapma imkanı, ıslak zeminde frenlemede "B" etiketi ve kış mevsiminde kullanım için 3PMSF işaretine sahip MICHELIN CrossClimate+, üst sınıf dört mevsim lastik pazarı ortalamasından yüzde 25 daha uzun ömürlülüğü ile dikkat çekiyor. Uzun ömürlü performans stratejisiyle ilk kilometreden itibaren, diş derinliği yasal sınırı olan 1.6 mm’ye gelinceye kadar yüksek seviyede yol tutuş, güvenlik ve performans sunan lastikler, kullanıcılarını tüketimi sınırlayarak hem maddi hem de çevresel anlamda tasarrufa yönlendiriyor.

Geniş ebat yelpazesiyle sürücülerin yıl boyunca her türlü yol ve hava koşulunda yanında olan Michelin CrossClimate ürün grubu, SUV araçlar için geliştirilen Michelin CrossClimate SUV lastikleriyle de SUV kullanıcılarına özel lastik çözümleri sunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:24
  1. Michelin

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