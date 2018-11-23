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Michelin'den kış koşullarında güvenli seyahat için öneriler

23 Kasım 2018 Cuma 12:12
Michelin'den kış koşullarında güvenli seyahat için öneriler

İSTANBUL (AA) - Michelin, sürücüleri kış mevsiminde takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınmaya, kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Michelin tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, havaların soğumasıyla birlikte güvenle seyahat etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulundu.

Kış lastiği, kullanılan özel kauçuk karışımı sayesinde soğuk hava koşullarında sertleşmeyerek yola tutunma özelliğini koruyor ve böylece daha kısa fren mesafesi sağlıyor. Bu nedenle Michelin, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde, kar yağmasını beklemeden kış lastiği kullanımına geçilmesini tavsiye ediyor.

Kış mevsiminde takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınmaya, kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat edilmesi gerekiyor.

Araçtaki lastiklerin aynı marka ve desen olmasına özen gösterilmesi gerekirken, aynı aksa aynı desen lastiklerin takılması araç dengesi için son derece önem taşımakta.

Hava basıncının araç üreticisinin belirttiği ölçüde olmasına dikkat edilmesi de Michelin'in önerileri arasında yer alıyor. Michelin, sürücülerin stepne lastiğinin de kontrolünü yaparak basınç değerine bakmasının önemine işaret ediyor.

Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanılması gerekirken, Michelin yetkilileri cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen bir silecek sıvısı kullanılmasına özen gösterilmesinin önemini vurguluyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:12
  1. Michelin

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