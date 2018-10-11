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Michael Kasırgası Florida kıyılarını dövdü

Florida kıyılarını bugün vuran Michael Kasırgası bölgeyi vuran ilk kategori 4 kasırga.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:50
Michael Kasırgası Florida kıyılarını dövdü

Saatte 250 kilometreyi bulan rüzgâr hızı ve yüksek yağış bölgede taşkınlara sebep oluyor ve bölgede yaşayanlar için ölüm tehlikesi anlamına geliyor. Federal Acil Durum Merkezi – FEMA Başkanı Brock Long “maalesef en kötü kasırga bu” dedi. Long yaptığı açıklamada bölgenin daha önce bu tarz bir kasırga ile karşılaşmadığını belirterek “bölgede bina yapı kodları ve kuralları buna göre tasarlanmadı” dedi. 

Tarihi kayıtlara göre en son bölgeyi kategori 4 sınıfı kasırga 1851 yılında vurmuştu. 

Ulusal kasırga Merkezi Başkanı Ken Graham’da “Binaların çatılarını uçtuğunu göreceğiz ve binaların yıkıldığını” diyerek kasırganın yıkıcı gücünün beklenmedik olduğunu vurguladı. Bölgede bulunan ormanlık bitki örtüsünün çam ağaçlarından oluştuğunu da belirten yetkililer ağaçların bu rüzgâra dayanamayacağını ve bir top mermisi gibi savrulabileceğini ifade etti. 


Tahliye uyarılarını dikkate almayanlar için Walton Bölge Şerifi Michael Adkinson’da sosyal medya üzerinden “Aptal olmak onların anayasal hakkı olabilir ancak başka kimsenin hayatını tehlikeye atmaya hakları yok” ifadesini kullandı. 

Bölgede bulunan Tyndall Hava Kuvvetleri üssü de “HURCON 1” durumuna geçerek minimum acil durum personeli haricinde boşaltıldı. Üstte bulunan F-22 savaş uçakları bölgeden yüzlerce km uzaklaştırılırken, üstte yaşayan 600 ordu mensubu ve ailesi tahliye edildi. 

Bölgedeki tüm ticari uçuşlar durdurulurken milyonlarca noktaya elektrik verilemiyor. Kasırganın büyüklüğü nedeni ile bölgeye elektrik verilmesinin haftalar alabileceği söyleniyor. 

ABD Başkanı Donald Trump’da yaptığı açıklamada “Federal kaynaklar her derecede hazır ve bizde kesinlikle hazırız” diyerek “Tanrı herkezi korusun çünkü bu çok sert olacak” ifadesini kullandı. Florida ve Amerika’da gerçekleşen en büyük kasırgalardan biri olduğunun ifade eden Trump acil durum timlerinin binlerce kamyon ile lektrik kesintilerine ve acil durumlara karşı hazır beklediğini belirtti. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:50
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  3. Florida
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