0553 313 94 23

Michael kasırgası ABD'yi vurdu!

Saatteki hızı 225 kilometreyi bulan Michael Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletini vurdu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:32
Michael kasırgası ABD'yi vurdu!

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Florida Valisi Rick Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi.

ABD'nin Florida eyaletini bugün vurması beklenen MichaelKasırgası, saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaştı.

5. seviyesine çıkması bekleniyor

Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi.

Hava üssü tahliye edildi

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.

Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:32
  1. abd
  2. kasırga
  3. michael
  4. DÜNYA Haberleri
  5. Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşiyle tartışan ahlaksız koca, tepki görünce dehşet saçtı!
    1. Eşiyle tartışan ahlaksız koca, tepki..
    2. Rusya'dan ABD'ye PKK tepkisi: Gittikçe..
    3. 2018'de ABD, 55 milyar dolarlık silah..
    4. '3’üncü Dünya Savaşı çoktan başladı'
    5. Michael kasırgası ABD'yi vurdu!
    6. ABD'den yeni kısıtlamalar! Bildirim..
    7. "İstanbul'un 50 sene su sorunu yok"
    8. Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2..
    9. Mardin'deki trafik kazasında 14 kişi..
    10. Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    11. Galatasaray iki uzatma sonunda yıkıldı
    12. Kastamonu'da iki evi soyan hırsız..
    13. Düzenli kitap okumanın faydaları
    14. Otomobil paramparça oldu: 1 kişi öldü,..
    15. Güneş varise iyi gelmiyor
    16. Ders çalışırken konsantre..
    17. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 kişi..
    18. Mursi'nin oğlu Abdullah'a tahliye kararı
    19. Hangi çamaşır kaç derecede yıkanır?
    20. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?