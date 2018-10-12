Michael Kasırgası ABD'nin Florida eyaletini dümdüz etti

ABD’nin Florida eyaletini vuran Micheal Kasırgası sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtına etkisini henüz tam yitirmese de şehrin fırtına sonucu yaşanmaz hale geldiği öğrenildi.

ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen Micheal Kasırgası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. 250 kilometre hızı bulan rüzgarlarla Florida kıyılarını vuran kasırgada, evlerin çatıları uçtu. Fırtına sonucu ağaçlar yıkılırken, sel suları da bölgeyi kapladı.

Florida Gadsen Bölge Şerifi Sözcüsü Anglie Hightower, ağaçların devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca Georgia eyaletinden 11 yaşında bir kız çocuğu evin üzerine yıkılan bir ağaç sebebiyle hayatını kaybetti. Kasırganın vurduğu bölgelerde ise mahsur kalanları kurtarmaya yönelik arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yüzbinlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Panama şehrinde 380 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Şehrin Mexico Kumsalı gibi bazı bölgeleri ise neredeyse haritadan silindi. Panama şehrinde bulunan hastanelerde kasırgadan dolayı zarar gördü. İçeride bulunan 300 hasta ise acil olarak tahliye edildi. Şehirdeki 4 hastane ve 11 bakım merkezi kullanılamaz duruma geldi.

Enkaz bıraktı

Yetkililer çalışmalarının başladığını ancak bir araştırma yapmadan ilerlemenin yavaş olacağını ve bazı noktalara belki haftalarca elektrik verilemeyeceğini söyledi.

Savaş uçağını ters çevirdi

F-22 Savaş uçaklarına da ev sahipliği yapan ve kasırga nedeni ile tahliye edilmiş olan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü de ağır zarar gördü. Üssün girişinde bulunan F-15 savaş uçağı rüzgarlara dayanamayarak ters döndü.