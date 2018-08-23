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Michael Frey kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Michael Frey Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı?

Ali Koç’un yönetime gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’de bomba transferler gerçekleşiyor. Fenerbahçe’nin son transferi Michael Frey oldu. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Michael Frey'in kim olduğu merak konusu oldu. FC Zürich takımında oynayan giyen Michael Frey kimdir? Mic hael Frey kaç yaşında ve nerelidir gibi soruların cevabını sporseverler araştırır oldu. Peki, Michael Frey kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:27
Michael Frey kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Michael Frey Fenerbahçe ile anlaşma sağladı mı?

Ali Koç’un yönetime gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’de bomba transferler gerçekleşiyor. Fenerbahçe’nin son transferi Michael Frey oldu. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Michael Frey'in kim olduğu merak konusu oldu. FC Zürich takımında oynayan giyen Michael Frey kimdir? Mic hael Frey kaç yaşında ve nerelidir gibi soruların cevabını sporseverler araştırır oldu. Peki, Michael Frey kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

FC Zürich takımında forma giyen Michael Frey, 19 Temmuz 1994 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. 1,89'luk boyuyla dikkat çeken Frey, profesyonel kariyerine 2012 yılında Young Boys kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Lille, Luzern, Young Boys ve FC Zürich kulüplerinde oynadı.

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli genç yetenek, Young Boys'dan 2015'de 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Burada bekleneni veremeyince önce Luzern'e kiralandı ardından ise 2016-2017 sezonunda 500 bin Euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. Frey, geçtiğimiz sezon ise 400 bin Euro karşılığında FC Zürich'e transfer oldu.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:27
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