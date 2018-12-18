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Michael Flynn hakkında verilecek hüküm ertelendi

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya soruşturması bağlamında alacağı cezanın açıklanacağı karar duruşmasından sonuç çıkmadı- Mahkeme, Flynn hakkında verilecek hükmün belirleneceği yeni duruşmanın ileri bir tarihte yapılacağını açıkladı

18 Aralık 2018 Salı 22:11
Michael Flynn hakkında verilecek hüküm ertelendi

WASHINGTON (AA) - Rusya soruşturması kapsamında daha önce suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in alacağı cezanın açıklanacağı karar duruşmasından sonuç çıkmadı.

Başkent Washington'da görülen ve Flynn'in alacağı cezanın açıklanması beklenen karar duruşmasına Amerikan medyası büyük ilgi gösterdi.

Duruşmada Flynn'e verilecek ceza belli olmazken, Flynn'in avukatları müvekkillerinin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Avukatları, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile uzun süredir iş birliği yapan Flynn'in bu iş birliğini sonuna kadar götürmek için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Mahkeme, Flynn hakkında verilecek hükmün belirleneceği yeni duruşmanın ileri bir tarihte yapılacağını açıkladı.

Flynn ceza alması durumunda, Rusya soruşturması bağlamında ceza alan ilk (eski) Beyaz Saray yetkilisi olacak.

- Rusya soruşturması sürüyor

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar Flynn'in dışında Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates suçlamaları reddetmişti. Ancak daha sonraki süreçte Gates hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort ise iki suçla ilgili olarak savcı ile iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

Başkan Trump ise soruşturmada suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağlantı olduğu iddialarını reddetmiş, kendisiyle Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:11
  1. ABD
  2. Michael Flynn
  3. Rusya soruşturması

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