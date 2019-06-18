MİAD’lı kadınlar Battalgazi’yi gezdi

Malatya’ya gelen MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul ve MİAD Kadın Kolları üyeleri, Battalgazi ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.

MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul, beraberinde MİAD Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri Nisbet Aşkın, Nimet Tecellioğlu, Hatice Gülsoy, Hanife Karaca, Nihayet Küçük, Sevgi Güler, Ayşegül Öztürk ve Ferhan Özdemir, Malatya programı kapsamında Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekanlar ile müzeleri gezdi. MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul ve beraberindeki MİAD Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi Yıldız Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar ve Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı da eşlik etti. İlk olarak Battalgazi Belediyesini gezen konuklar, ardından Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan Kütüphane’yi gezerek, gençlerle sohbettiler. Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’ni de gezen konuklar, daha sonra Arslantepe Höyüğü, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami, Kale Surları, Kanlı Kümbet, Hasan Basri Türbesi ve Eskimalatya Yaşam Müzesi’ni gezdi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi Yıldız Güder, İstanbul’dan gelen konukları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “İstanbul’dan gelen hemşehrimiz, MİAD Kadın Kolları Başkanımız Selin Yurdakul hanıma hoş geldiniz diyorum ve sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu oldum” dedi.

MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul da, Battalgazi ilçesindeki tarihi değerleri gittikleri her platformda anlatacaklarını belirterek, “Kervansaray’daki o güzellikleri, tarihi görmek bizleri çok mutlu etti. Arslantepe Höyüğü,dünyada eşi benzeri olmayan yer. Poyraz Konağı, 129 yıllık ve bu konakta olmak, bizden önceki nesilleri, yaşantılarını görmek bizleri mutlu etmiştir.Bizler de bunları sosyal medya hesaplarımızda paylaşıp,herkese anlatacağız. Malatya’ya gelip görsünler. Buraları gerçekten görülmesi gereken yerler. Turizm açısında çok önemli bir şehir Malatya” diye konuştu.