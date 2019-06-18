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MİAD kadın kollarından Rektörü Kızılay’a ziyaret

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul ile kadın kolları üyeleri İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

18 Haziran 2019 Salı 13:57
MİAD kadın kollarından Rektörü Kızılay’a ziyaret

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul ile kadın kolları üyeleri İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.


Ziyarette açıklama yapan, MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul” MİAD yönetim kurulumuz ve MİAD kadın kolları olarak İnönü üniversitemiz ve Turgut Özal tıp Merkezimiz ile sürekli bir işbirliği içerisindeyiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak için gayret ediyoruz. Bugün de burada daha önce yapmış olduğunuz alkol ve uyuşturucu bağımlıların tedavi merkezinin geliştirilmesi ya da yeni bir binanın yapılması görüş alış verişte bulunacağız. Bunun ilgili birçok organizasyon yaptık bu yapmış olduğumuz organizasyonların gelirini yapılacak olan binanın ilk tuğlası bizde olsun diye topladığımız paraları buraya bağışlayacağız. Bizler Malatya’ya geldiğimizde otelde kalmıyoruz konuk evinde kalıyoruz.Bunun sebebi ise otele vereceğimiz paraya tedavi merkezine aktarıyoruz" dedi.


Turgut Özal tıp Merkezinin başarısını yakında takip ettiklerini de ifade eden Yurdakul, "İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal tıp Merkezimizin başarıların yakından takip ediyoruz. Bir hafta önce gerçekleştirilen karaciğer nakil operasyonunda başta rektörümüz olmak üzere tüm ekibine başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum” diye konuştu.


Rektör Kızılay ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ”Malatyalı İş adamları derneğimiz ile çok iyi bir çalışma içerisindeyiz. MİAD’ın 2009 yılında başlayan 2011 yılında hizmete giren hasta ve hasta yakınları Konukevi çok önemli bir çalışmaydı. Bundan sonra Üniversitesi’nin birçok faaliyetinde MİAD yer aldı en son 17 Nisan’da açtığımız Mehmet Şahin Nalbant hasta ve hasta yakınları Konukevi ile gerçekleştirdiğimiz büyük bir proje oldu. Başta Mehmet Şahin Nalbant olmak üzere MİAD yönetimine teşekkür ediyorum. Ağır hasta bakımevi yapılması için çalışma başladık. Kızılay Genel Başkanımıza bu konuyu ilettik oda olumlu buldu bununla ilgili bir proje hazırlayacağız inşallah bir hayırsever çıktığında bunu gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.


Rektör Kızılay ayrıca MİAD’ ile madde bağımlıları tedavisi için bir çalışma yaptıkların ve bu çalışmanın ve hala devam ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:57
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