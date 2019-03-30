"MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler canımdır"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler kardeşimdir, canımdır. Bu bir yerel seçim yarışıdır. Biz seçilmeyeceğiz ama adaylarımız seçilecek. Ona göre davranalım." dedi.

Akşener, Şile, Eyüpsultan ve Kağıthane'de düzenlediği mitinglerle 31 Mart yerel seçimleri miting programını tamamladı.

Şile'de esnaf ziyareti yapan ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Akşener'e, İYİ Parti Şile Belediye Başkan Adayı Rahmi Çakar eşlik etti.

Akşener, burada yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerinin genel seçim havasında gerçekleşmesini doğru bulmadığını belirterek, "Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın 1 Nisan'dan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz." diye konuştu.

Şile'deki programın ardından, Beşiktaş ve Fatih'te partililerle bir araya gelen Akşener, daha sonra Eyüpsultan'a geçti.

Eyüpsultan Camisi Meydanı'nda halka seslenen Akşener, seçimlere 1 gün kaldığını hatırlatarak, "Tepelerdeki kavgalara bakmayın. Fatih'ten buraya geliyoruz. Rabia işareti yapan kardeşlerim oldu. Ben kendilerine başarılar diledim. 'Allah'tan hepinize hayırlısını dilerim.' dedim. Bir kardeşim 'Zaferi biz kazanacağız, zafer, zafer.' diye konuştu. Ne hale getirmişler insanları." ifadelerini kullandı.

Akşener, yapılacak seçimlerin bir yerel seçim olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu seçimlerde ben seçilmiyorum, Sayın Erdoğan seçilmiyor, Sayın Kılıçdaroğlu seçilmiyor. Seçilecek olanlar, belediye başkan adaylarımız. Dolayısıyla başkan adayların belirlendiği bir seçimde benim, Sayın Erdoğan'ın ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla yönetilen bir Eyüp istemiyorsanız. Çünkü bizim böyle bir talebimiz yok."

- "Birbirinizin kalbini kırmayın"

Son mitingini Kağıthane'de gerçekleştiren Akşener, partililere sandığa gitmeleri uyarısında bulundu.

Akşener, kendisine eşlik eden Millet İttifakı Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan'la birlikte yaptığı konuşmada, "Benim sizden bir ricam var. Bu bir yerel seçim. Elbette Mehmet kardeşimize destek istemek için buradayım ama sonuçta bunlara uyup dostlarınızla, arkadaşlarınızla kötü olmayın. Birbirinizin kalbini kırmayın. Allah rızası için bunu yapmayın." diye konuştu.

Millet İttifakı olarak yoğun bir seçim programı geçirdiklerini anlatan Akşener, "Niçin Meral Akşener önce parayla, sonra hapisle tehdit edildi? Çünkü biz Millet İttifakı'nı oluşturan iki parti olarak, yani CHP ve İYİ Parti olarak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ben, Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarına ya da adaylarına ne de o partilere oy verenlere incitici, kalplerini kıracak tek kelime söylemedik. Diyoruz ki MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler kardeşimdir, canımdır. Bu bir yerel seçim yarışıdır. Biz seçilmeyeceğiz ama adaylarımız seçilecek. Ona göre davranalım." ifadelerini kullandı.



