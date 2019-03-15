MHP'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, kulağına ne fısıldanmışsa onu söylüyor, Türkiye düşmanlarının düdüğünü öttürüyor, bölücülerle aynı safa giriyor, teröristlerle aynı hedefe odaklanıyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarım, bunu nasıl kabullenecekler? Bu zillete nasıl onay verecekler? Bu çarpıklığa nasıl tahammül gösterecekler? Bugünkü CHP'nin neresi aziz Atatürk'e benziyor? Ayıptır, günahtır, yazıktır, CHP'ye gönül verenlere hakarettir." dedi.

Bahçeli, partisince Zonguldak Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsünden sonra, milletin sinesinden çıkan, yüksek iradesinden doğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, milli güvenlik tehditlerine ve milli bekaya yönelik saldırılara güçlü bir cevap olduğunu söyledi.

"Yeni hükümet sistemi, muhtemel 15 Temmuz gecelerine, Türkiye'yi istila emellerine karşı kalıcı, sağlam, donanımlı ve kuvvetli bir tedbirdir." ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Yeni hükümet sistemi, Türkiye'nin geleceğidir. Bu itibarla kurum ve kurallarıyla oturması ve olgunlaşması lazımdır. Bu itibarla ilke ve esaslarıyla iyice kökleşip devlet yönetimindeki aksak ve gedikleri telafi ve tedavisi elzem ve acil bir ihtiyaçtır. 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam manasıyla uygun bir mahalli idareler yönetimi bizzat milletimiz, bizzat Zonguldak tarafından tesis ve bina edilmelidir. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında çelişki yaşanmamalıdır. Eğer yaşanırsa devlet zayıflayacak, milli irade zaafa uğrayacaktır. Bu durum karşısında zaafa düşmemiz, güvencesiz kalmamız mutlaktır. İşte bu sebeple 31 Mart seçimleri bekamızın seçimidir. Türkiye'nin istikbal hakları 31 Mart'ta oylanacaktır. Zalimler hava kokluyor. Hıyanet ortakları uygun ortam yokluyor. Yine üzerimize gelecekler, şanslarını bir kez daha deneyecekler. Zillet ittifakını oluşturan partiler bunu görmüyor, bunu anlamıyor. Türk milletinin varoluş mücadelesine riayet göstermiyorlar, hürmet etmiyorlar çünkü aldıkları talimat budur. Unutmayınız ki, zalimlere kıyakçılığın sonu eninde sonunda ayakçılıktır. Türk milletini, Türk devletini hiç kimse ayağa düşüremez. Hiç kimse zillete mecbur edemez, zilletin zehrinden içiremez."





- "Bugünkü CHP'nin neresi aziz Atatürk'e benziyor?"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'nin, PKK'nın siyasi acentesi HDP'yle yol yürüdüğünü öne sürerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu daha YPG'nin bize saldıracağına inanmıyor. Kürdistan beyanlarına sıcak ve sempatik bakıyor. Şu gaflete bakar mısınız? Şu zillete dikkat eder misiniz? Kılıçdaroğlu, kulağına ne fısıldanmışsa onu söylüyor, Türkiye düşmanlarının düdüğünü öttürüyor, bölücülerle aynı safa giriyor, teröristlerle aynı hedefe odaklanıyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarım, bunu nasıl kabullenecekler? Bu zillete nasıl onay verecekler? Bu çarpıklığa nasıl tahammül gösterecekler? Bugünkü CHP'nin neresi aziz Atatürk'e benziyor? Ayıptır, günahtır, yazıktır, CHP'ye gönül verenlere hakarettir. İP'e oy veren kardeşlerim, bugüne kadar giydikleri parti şapkalarıyla övünen, ilke ve fikriyatları olmayan, HDP'yi Kürt siyasi hareketi olarak tanımlayıp ittifak kuran ilkesizleri nereye kadar sırtlarında taşıyacaklardır? Bunlarda siyasi ahlak yok. Bunlarda Türkiye sevgisi yok. Bunlarda Zonguldak’a muhabbet yok. İşleri güçleri yalan dolan. Üstelik 31 Mart seçimlerine 'beka seçimi' dedikçe hopluyorlar, adeta zıvanadan çıkıyorlar. Akıl ölçüleri hepten kayboluyor, şuur kapakları tümden kapanıyor."

"Zillet ittifakı Türkiye'nin karşısındaki çetedir, şebekedir, mihraktır. Zillet İttifakı siyasi aldatma ve kandırma markasıdır." diyen Bahçeli, "31 Mart seçimlerinden çok korkuyorlar. Başlarına gelecekleri görüyorlar. Belalarını bulacaklarını hissediyorlar ama korkuları beyhudedir, kaçacakları, saklanacakları yer kalmamıştır. Vakti geldiğinde mutlaka sandıkta milletimize hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, belediyecilik anlayışlarında dürüstlük, gönül, empati, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgiyle sorunlara odaklanmak olduğunu belirterek, akılla yoğrulan, vatana hizmet aşkıyla çarpan yüreklerin mutlaka her sorunu aşacak kudreti kendilerinde bulacağını vurguladı.

Bu erdemin Milliyetçi Hareket'in kadrolarında fazlasıyla var olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bahane değil çözüm üreten, Zonguldak'a rağmen değil Zonguldak için yapılan her gayreti takdir ve tebrikle karşılamamız bundandır. Milliyetçi Hareket'in inançlı kadroları sizlerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere Zonguldak'ın her köşesinde gecesini gündüzüne katmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

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