MHP'nin yeni Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Erhan Usta'dan boşalan Genel Başkan Vekilliği koltuğuna Levent Bülbül getirildi. Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde Sakarya'dan 1'inci sıra adayı olarak Meclis'e girmişti.

Erhan Usta görevlen alınmıştı

Erhan Usta, EYT'nin görüşüldüğü TBMM'de partisinden bağımsız davrandığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.

Muhammet Levent Bülbül göreve getirildi

MHP'de Erhan Usta'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül seçildi. Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde Sakarya'dan 1'inci sıra adayı olarak Meclis'e girmişti.

Muhammet Levent Bülbül kimdir?

6 Ekim 1959 tarihinde doğmuştur. Daha önce MHP Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden 27. Dönem Milletvekili seçilmiştir. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Muhammed Levent Bülbül 2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak Serbest Avukatlık yapan Muhammed Levent Bülbül, Ülkücü bir ailenin mensubu olarak, çocuk yaştan itibaren Ülkü Ocakları bünyesinde bulundu. Hendek Ülkü Ocakları ve üniversite teşkilatlarında görevler aldı. 2009 yılında MHP Hendek İlçe Başkanlığı'na seçilerek 4 yıl süreyle görev yaptı. Şubat 2013'de MHP Sakarya İl Başkanlığı görevine atandı. Aynı yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti ile bu ülkeye giderek ziyaret ve temaslarda bulunan 10 kişilik MHP Genç Siyasetçiler Heyeti'nde yer aldı. 5 yılı aşkın süredir MHP İl Başkanlığı görevini yürütmekte iken, 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti. Evli ve 1 çocuk babası. İyi derecede İngilizce biliyor.